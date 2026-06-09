В самарской библиотеке впервые представят мюзикл «Приключения Тома Сойера»

Вход на мероприятие свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 10 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» впервые представят музыкальный эскиз мюзикла «Приключения Тома Сойера». Авторы покажут музыку и стихи, чтобы собрать первые отзывы зрителей. Об этом сообщили в СОУНБ.

«Либретто мюзикла создали самарские сценаристы Леонид Острецов и Александр Немировский. Музыку написал молодой композитор Кирилл Острецов. В качестве исполнителей выступят Гелла Майорова, Ксения Хурина, Юрий Карпов, Станислав Фурман и сами авторы», — говорится в сообщении.

Ранее галерея уже становилась отправной точкой для мюзикла «Остров сокровищ». Теперь этот спектакль в расширенном варианте идет на сцене Самарского театра оперы и балета. Музыкальный эскиз «Приключения Тома Сойера» также имеет возможность развиться до полноценной премьеры в одном из ведущих театров Самары. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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