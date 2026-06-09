В Самаре на Мехзаводе нашли нарушения при строительстве домов

Одному из застройщиков объявили предостережение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура выявила нарушения при строительстве многоквартирных домов в поселке Мехзавод. Сотрудники службы проверили, как застройщики соблюдают законодательство о долевом строительстве. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В Красноглинском районе застройщики допустили нарушения при устройстве гидроизоляции подземной части здания, утеплении стен подвала, монтаже конструкций лифтовых шахт», — рассказали в надзорном ведомстве.

На выявленные нарушения прокуратура отреагировала внесением представлений руководителям компаний. Одному из застройщиков объявили предостережение о недопустимости нарушения срока завершения строительства. Ход устранения нарушений и соблюдение сроков работ находятся на контроле прокуратуры.

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