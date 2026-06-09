Губернатор Самарской области обсудил стройку подстанции для ОЭЗ

Энергетики уже начали реализацию проекта Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым. Стороны обсудили строительство подстанции 110 кВ для особой экономической зоны. Энергетики уже начали реализацию проекта.

«Ввод новых мощностей дает большие преимущества для развития площадки и привлечения новых резидентов», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На встрече также говорили об антитеррористической защите объектов компании. Один из ключевых проектов — модернизация комплексной системы безопасности с построением центра управления безопасностью филиала «Самарские распределительные сети». Новая система будет выявлять и нейтрализовать угрозы в реальном времени.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к отопительному сезону и инвестпрограмму. Александр Гаврилов отметил важность взаимодействия с областью и заверил, что все планы выполнят в полном объеме.

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