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НовостиПроисшествия9 июня 2026 18:13

Экс-руководителю самарского Росимущества смягчили приговор

В Самаре переквалифицировали статью и снизили срок бывшему чиновнику
Елизавета ЖИРНОВА
Экс-руководителю назначили 4 года лишения свободы

Экс-руководителю назначили 4 года лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд изменил приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества. Ему смягчили наказание и переквалифицировали статью. Первая инстанция назначила 4,5 года колонии за превышение полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Судебная коллегия не согласилась с выводами суда о наступлении тяжких последствий. Действия мужчины переквалифицировали», — говорится в сообщении.

Экс-руководителю назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права занимать должности на 1,5 года. Приговор в части разрешения гражданского иска отменен.

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