Опасность действует с 05:45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, ранним утром в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Также об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ .

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Опубликована памятка по плану действий, чтобы защитить себя во время атаки. Опасность действует с 05:45.