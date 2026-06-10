В самарском аэропорту задержали вылет 14 рейсов из-за ракетной опасности 10 июня

Время отправки перенесли у рейсов в Анталью (два), Геленджик и Нижневартовск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня в самарском аэропорту Курумоч ввели ограничения из-за ракетной опасности, которая действовала в регионе почти два часа – с 05:45 до 07:42. Об этом сообщает Росавиция.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным на 09:10, небо продолжает оставаться закрытым. Из-за этого вылет 14 рейсов задержали. Исходя из данных онлайн-табло аэропорта, сейчас время отправки перенесли у рейсов в Анталью (два), Геленджик, Нижневартовск, Сабетту, Нижний Новгород, Москву(три) Санкт-Петербург, Сочи (два), Минеральные воды и Екатеринбург.

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