Сегодня на Саратовском водохранилище в районе Самары столбик термометра показывает +19°C Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета погода в Самарской области постепенно стабилизируется, а пляжный сезон с каждым днем все ближе. Рассказываем о температуре воды в Волге на 10 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Сегодня на Саратовском водохранилище в районе Самары столбик термометра показывает +19°C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода чуть холоднее – примерно +18,7°C.

Самые высокие показатели, как обычно, у Сызрани на Саратовском водохранилище. Там вода прогрелась примерно до +19,2°C.

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