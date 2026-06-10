Три человека пострадали из-за атаки БПЛА на Самарскую область 10 июня

Угроза атаки сохраняется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, в Самарской области произошла массированная атака беспилотников со стороны ВСУ. ПВО и мобильные боевые группы сбили несколько десятков БПЛА. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза атаки сохраняется, будьте осторожны», – написал глава региона.

Также в результате атаки есть повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео с места атаки БПЛА. В случае обнаружения обломков нужно позвонить по номеру 112.

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