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НовостиОбщество10 июня 2026 6:52

Трамваи встали у Постникова оврага из-за сбоя в контактной сети в Самаре 10 июня

В Самаре встали трамваи в оба направления
Екатерина ПАВЛОВА
Между улицей Врубеля и Московским шоссе отсутствует напряжение в контактной сети.

Между улицей Врубеля и Московским шоссе отсутствует напряжение в контактной сети.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня в Самаре на участке от Постникова оврага до Дома печати в оба направления встали трамваи, поэтому сейчас транспорт следует только до Дома печати. Как сообщает администрация города, это произошло из-за сбоя в работе контактных линий.

«Между улицей Врубеля и Московским шоссе отсутствует напряжение в контактной сети. Над устранением проблемы уже работают», – рассказали в мэрии.

Примерные сроки ремонта пока не называют, поэтому пассажирам рекомендуют воспользоваться другим видом транспорта. Напомним, В Самаре возобновили движение общественного транспорта 10 июня.

Примерные сроки ремонта пока не называют, поэтому пассажирам рекомендуют воспользоваться другим видом транспорта. Фото: Яндекс Карты

Примерные сроки ремонта пока не называют, поэтому пассажирам рекомендуют воспользоваться другим видом транспорта. Фото: Яндекс Карты

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