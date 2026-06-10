Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары в 2036 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 9 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.
«Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию важной исторической даты. От имени всех жителей благодарю лидера страны за принятое решение и всеобъемлющую поддержку», – написал глава региона.
Самарской области предстоит большая работа. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Отмечается, что празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением города.
Судя по документу, Путин постановил принять предложения правительства РФ о праздновании юбилея Самары. Финансирование будет идти из регионального бюджета и внебюджетных источников. Органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятия. Ранее Федорищев представил программу развития «Самара 450».
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