Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары в 2036 году

Самарской области предстоит большая работа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию важной исторической даты. От имени всех жителей благодарю лидера страны за принятое решение и всеобъемлющую поддержку», – написал глава региона.

Самарской области предстоит большая работа. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Отмечается, что празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением города.

Судя по документу, Путин постановил принять предложения правительства РФ о праздновании юбилея Самары. Финансирование будет идти из регионального бюджета и внебюджетных источников. Органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятия. Ранее Федорищев представил программу развития «Самара 450».

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