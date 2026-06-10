В Самарской области отменили беспилотную опасность 10 июня

За время, пока действовала угроза, ПВО и мобильные боевые группы сбили над регионом несколько десятков БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 10 июня в 02:09 в Самарской области объявили беспилотную опасность. Спустя почти 9 часов, в 11:00, угроза миновала и был объявлен отбой. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой беспилотной опасности и отменен режим «Ковер» на территории Самарской области», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За время, пока действовала угроза, ПВО и мобильные боевые группы сбили над регионом несколько десятков БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Сейчас троим жителям оказывается необходимая медицинская помощь. Также из-за атаки дронов были повреждены несколько предприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал