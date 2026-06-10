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НовостиОбщество10 июня 2026 7:39

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 10 июня

Самарский аэропорт Курумоч возобновил работу в нормальном режиме 10 июня
Екатерина ПАВЛОВА
За этот период задержали вылет 14 рейсов.

За этот период задержали вылет 14 рейсов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня В Самарской области из-за ракетной опасности, которая действовала в регионе почти два часа – с 05:45 до 07:42, и из-за беспилотной опасности, которая действовала с 02:09 до 11:00 вводили режим «Ковер». Когда угроза миновала, небо открыли и самарский аэропорт Курумоч вернулся к работе в нормальном режиме. Об этом сообщает Росавиция.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

За этот период задержали вылет 14 рейсов.

Напомним, за время, пока действовала угроза, ПВО и мобильные боевые группы сбили над регионом несколько десятков БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Сейчас троим жителям оказывается необходимая медицинская помощь. Также из-за атаки дронов были повреждены несколько предприятий.

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