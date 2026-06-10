В Самарской области задержали 10 поездов

Пригородный поезд №7109 Самара – Новокуйбышевск вынужденно отменили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня на железнодорожной станции «Кряж» отсутствовало напряжение в контактной сети. Из-за этого произошла массовая задержка пассажирских пригородных поездов. Об этом сообщает Куйбышевская ЖД.

«Пригородный поезд №7109 Самара – Новокуйбышевск вынужденно отменили», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В числе задержанных поездов оказались: №7545 Самара – Новокуйбышевск, №270 Адлер – Чита, №7112 Новокуйбышевск – Тольятти и №7570 Сызрань – Мирная.

Также расписание изменилось у поездов №48 Санкт-Петербург – Самара, №6314 Чапаевск – Курумоч, №7544 Новокуйбышевск – Самара, №7574 Сызрань – Мирная, №16 Москва – Самара и №32 Москва – Орск.

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