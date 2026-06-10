Штормовой ветер и град ожидаются в Самарской области 10 июня

Непогода задержится и вечером. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня, днем в Самарской области прогнозируют штормовой ветер. Может даже пойти град. Жителей попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с, возможен град. Такая непогода задержится и вечером, — рассказали в Приволжском УГМС.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.

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