Расширили ряд пособий и выплат. Фото: «Единая Россия»

В Москве прошел заключительный окружной форум «Есть результат!». На нем партия «Единая Россия» подвела на нем итоги своей работы в социальной сфере. При формировании бюджета на текущий год ей удалось добиться дополнительных 174 миллиардов рублей на мероприятия Народной программы.

«Мы расширили ряд пособий и выплат. Сейчас единое пособие получают родители более девяти миллионов детей и свыше 120 тысяч будущих мам. Это серьезный общий результат. Социальный контракт с 2021 года заключили почти полтора миллиона малообеспеченных граждан. Люди получают не просто материальную помощь, но и шанс открыть свое дело, развивать подсобное хозяйство или найти работу», – рассказал председатель партии Дмитрий Медведев.

В рамках расселения аварийного жилья почти миллион человек переехали в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключили к газовым магистралям. Построено более 1700 новых школ и 1600 детских садов, 6,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий. Регионы получили более 13 тысяч автомобилей скорой помощи.

Сбор предложений в Народную программу сейчас продолжается. Лидируют обращения по инфраструктуре (детсады, дороги, коммунальные сети), здравоохранению и образованию.

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