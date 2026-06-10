В Самаре не нашли перевозчика на маршрут №89

Маршрут должен был соединить НФС с улицей Дзержинского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре не нашли перевозчика для 89-го автобусного маршрута. Конкурс признали несостоявшимся – на момент окончания приема заявок не поступило ни одной. Маршрут должен был соединить НФС с улицей Дзержинского, его протяженность составила бы 22,15 километра. Об этом сообщает администрация Самары.

«Перед вскрытием конвертов комиссия объявила, что пока можно подать, изменить или отозвать заявки, однако даже так, 8 июня 10:00 не поступило ни одной заявки. Поэтому конкурс признан несостоявшимся», – рассказали в мэрии.

Ране маршрут хотели перевести на регулируемый тариф, однако пока он так и остается коммерческим.

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