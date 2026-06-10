В Сызрани разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика

Мальчику на вид 13 лет, рост 168 см, худощавого телосложения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани разыскивают пропавшего 13-летнего Евгения Павлова. Мальчик вышел из дома на улице Солнечной 9 июня примерно в 22:00 и исчез. Сейчас проверяют места возможного нахождения подростка, общаются с его семьей, изучают круг общения, опрашивают друзей, одноклассников и знакомых, чтобы восстановить хронологию последних событий и найти возможных свидетелей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Мальчику на вид 13 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, брови средние прямые, волосы темные, глаза карие, губы средние. У него есть примечательная родинка над левой бровью и на шее. Он был одет в шорты черного цвета, футболку и шлепки», – рассказали в ведомстве.

Всех, кто видел Евгения или знает, где он может находиться, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 96-02-02, 35-02-02 или 12. Также информацию можно передать дежурному офицеру пресс-службы по номеру 8 (999) 701-02-33.

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