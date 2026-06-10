В Самаре молодым активистам торжественно вручили первые паспорта

Такие церемонии регулярно проходят в разных районах города и уже стали традицией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Промышленного района школьникам, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни, в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Важный документ лично вручал глава района Иван Сухарев. Об этом сообщает Самара-ГИС.

Такие церемонии регулярно проходят в разных районах города и уже стали традицией. Их цель – поощрить ребят, которые в юном возрасте показывают высокие результаты.

Напомним, в Сызрани разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика.

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