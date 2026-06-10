Самарцев предупредили о влиянии ИИ на рост мошенничества

Сегодня злоумышленнику не нужно обладать глубокими техническими знаниями – достаточно использовать готовые инструменты для генерации текстов, изображений и даже голосов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники все чаще используют искусственный интеллект, что является одной из главных причин роста киберпреступности. Схемы с применением ИИ приносят им в среднем в 4,5 раза больше денег. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«ИИ резко снижает порог входа в мошенническую деятельность и одновременно повышает ее эффективность. Сегодня злоумышленнику не нужно обладать глубокими техническими знаниями – достаточно использовать готовые инструменты для генерации текстов, изображений и даже голосов. Например, человек может получить звонок якобы от родственника или коллеги и не распознать мошенника из-за измененного голоса», – рассказал Антон Немкин.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, сейчас нужно быть очень осторожным. Важно перепроверять любые нетипичные просьбы, особенно о деньгах, не передавать коды подтверждения и стараться не оставлять личную информацию в открытом доступе.

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