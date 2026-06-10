Сергей Булатов возглавил «Крылья Советов» 1 апреля 2026 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с Сергеем Булатовым. Новое соглашение с главным тренером рассчитано на два года – до конца сезона 2027/28.

«Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру «Крыльев», вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент», - прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

Сергей Булатов возглавил зелено-бело-синих 1 апреля 2026 года после отставки Магомеда Адиева сначала в должности исполняющего обязанности, а затем и в качестве главного тренера команды. При Булатове «КС» провели восемь игр, одержали три победы, дважды сыграли вничью и завершили сезон на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.