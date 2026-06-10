В Самаре женщина нанесла мужчине два удара ножом во время ссоры

Самарчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которую признали виновной в убийстве сожителя. Трагедия произошла в 2025 году: во время ссоры женщина несколько раз ударила мужчину ножом, он умер в больнице. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«Самарчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта она нанесла мужчине два удара ножом в область груди», — рассказали в ведомстве.

На время следствия женщину заключили под стражу. Суд назначил ей 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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