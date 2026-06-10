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НовостиОбщество10 июня 2026 11:28

Бизнес-сообщество Самарской области поддержало подготовку к 450-летию Самары

Наталия Медведева рассказала, что подготовка к 450-летию Самары должна стать общим делом для власти, предпринимателей, общественных организаций и жителей
Екатерина ПАВЛОВА
450-летие Самары должно стать не только праздником нашей великой истории, но и точкой сборки большого будущего.

450-летие Самары должно стать не только праздником нашей великой истории, но и точкой сборки большого будущего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители бизнес-сообщества Самарской области предложили сделать подготовку к 450-летию Самары общим делом для власти, предпринимателей, общественных организаций и жителей. Юбилей города будут отмечать в 2036 году.

«450-летие Самары должно стать не только праздником нашей великой истории, но и точкой сборки большого будущего. Это возможность всем вместе ответить на вопрос: какой мы хотим видеть Самару в 2036 году, и начать создавать этот город уже сегодня», – рассказала председатель Общественного совета при министерстве экономического развития Самарской области Наталия Медведева.

По ее словам, подготовка к юбилею может стать мощным импульсом для обновления городской среды, инфраструктуры, туризма, культуры, спорта и предпринимательства.

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