Процедура назначения страховых пенсий по старости станет проще для самарцев

Процедуру назначения страховой пенсии хотят перевести в автоматический режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России могут упростить процедуру назначения страховых пенсий по старости. Этот процесс хотят сделать автоматическим, без подачи заявления. С таким предложением выступило министерство труда РФ. Проект о внесении изменений в федеральный закон «О страховых выплатах» размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, изменения могут затронуть не только обычные пенсии по старости, но и долгосрочные, которые предусмотрены для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Сейчас для назначения подобных выплат человеку необходимо писать соответствующее заявление. Новый порядок предполагает перевести этот процесс в автоматический режим.

Реализовать инициативу планируется следующим образом: Соцфонд будет принимать решение о назначении выплаты за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, пишет BFM Кубань. Как только оно будет вынесено, фонд должен в течение трех рабочих дней сообщить об этом будущему пенсионеру.

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