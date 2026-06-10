Марина Сидухина передала подарки для маленьких пациентов в Самарской области

«Коробка храбрости» работает по всей стране Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Самаре сенатор Марина Сидухина приняла участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Она приехала в Штаб общественной поддержки и передала новые подарки для детей на длительном лечении. Среди них раскраски, наборы для творчества и развивающие игры.

«Такие акции важны не только материально, но и морально. Доброта помогает справляться с самыми трудными ситуациями», — отметила Марина Сидухина.

Акция «Коробка храбрости» работает по всей стране. Суть проекта проста: в больницах стоят контейнеры с подарками. После болезненных процедур ребенок может сам выбрать награду. Это снижает страх перед лечением.

Вещи должны быть новыми и в заводской упаковке. Принимают игрушки, книги, раскраски, пазлы, конструкторы и наборы для творчества, кроме мягких игрушек. В Самарской области акция стала постоянной. Принести подарки можно в отделения партии «Единая Россия» или в Штаб на улице Революционной, 107.

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