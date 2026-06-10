Большой праздник в честь Дня города прошел в парке Победы в Тольятти

В бренд-зоне банка тольяттинцам были доступны зеркало желаний и ростовая раскраска / Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В воскресенье, 7 июня 2026 года, Тольятти отметил свой 289-й день рождения. Для горожан в парке Победы прошел большой праздник. Одной из точек притяжения стала зона от HR-бренда Сбера, где гости могли не только весело провести время, но и поучаствовать в интерактивных развлечениях.

Так, в бренд-зоне тольяттинцам были доступны зеркало желаний, где каждый мог оставить теплое пожелание городу или самому себе; ростовая раскраска, где взрослые и дети создавали общий арт-объект; и карьерные консультации в неформальной обстановке.

В год 185-летия банка гости бренд-зоны в игровой форме знакомились с его юбилейной концепцией. В частности, искали ответ на вопрос «что значит быть зеленым?» и определяли свое «зеленое» качество. В основном тольяттинцы голосовали за амбициозность, активность и инициативность.

На ростовой раскраске взрослые и дети создавали общий арт-объект / Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

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