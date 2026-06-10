Мэр Самары прокомментировал указ о праздновании 450-летия города

Самара действительно заслуживает поддержки и развития. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Самары Иван Носков поблагодарил Президента России Владимира Путина за подписание указа о праздновании 450-летия основания города. По его словам, в ближайшее время сформируют оргкомитет и утвердят план юбилейных мероприятий.

«Благодарю президента за внимание к нашему городу. Самара действительно заслуживает поддержки и развития. Нас ждет интереснейшее десятилетие – мы возьмем все лучшее из прошлого и своими руками создадим будущее», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Он добавил, что предстоит большая работа во всех сферах городской жизни – благоустройстве, ЖКХ, ремонте дорог, культуре, спорте, образовании.

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