Иван Носков проверил ход капремонта детсада на ул. Блюхера и школы № 8 в Самаре

Ремонт дошкольного отделения школы № 35 и школы № 8 идет в графике. Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков совместно с депутатом губернской думы Александром Живайкиным проверил ход капитального ремонта в детском саду на улице Блюхера и в школе № 8. Работы проводятся в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети».

Так, в дошкольном отделении школы № 35 ремонтируют кровлю, инженерные коммуникации, полы, потолки и стены. Также в планах — обновление фасада и благоустройство территории. Готовность работ составляет 40%, они идут по графику. На время ремонта детей перевели в садик № 299 на улице Ивана Булкина и в корпус на улице Авроры.

«Дошкольное отделение важно отремонтировать и запустить в течение лета, также на ближайшую перспективу рассмотрим варианты обновления оборудования пищеблока. Это и другие детские учреждения Самары должны быть комфортными и безопасными для малышей и педагогов», - сказал Иван Носков.

Что касается школы № 8, которую ремонтируют с 2025 года, то работы там, по словам мэра, тоже идут в графике. Техническая готовность объекта достигла 55%.

«Двухгодичный контракт предусматривает замену всех деревянных перекрытий в историческом здании – корпусе № 2. В перечень работ также вошли ремонт зданий, асфальтировка территории, устройство спортплощадки, обустройство укрытия в подвале школы, установка видеонаблюдения», – написал глава Самары в своем канале в МАХ.

Напомним, в 2026 году в Самаре в рамках нацпроектов также капитально отремонтируют два корпуса школы № 36, школы № 70 и 131 (корпус на улице Промышленности), школы № 110 и 167.

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