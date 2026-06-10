Бывший глава Самарского облсуда возглавил Калужский облсуд

Документ вступил в силу 9 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России подписал указ о назначении судей федеральных судов. Председателем Калужского областного суда стал уроженец Самарской области Вадим Кудинов. Ранее он возглавлял Самарский областной суд. Документ вступил в силу 9 июня 2026 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Калужского областного суда Кудинова Вадима», — говорится в тексте указа.

Кудинов работал председателем Самарского областного суда с марта 2019 года до марта 2025 года. В 2024 году он подавал заявку на новый срок в Самаре. Квалификационная коллегия ее согласовала, но на пост он не вернулся. Теперь судья будет работать в Калужской области.

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