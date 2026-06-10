«КП-Самара» вошла в топ-5 самых цитируемых СМИ региона за первый квартал 2026

"КП-Самара" заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Опубликован рейтинг самых цитируемых СМИ Самарской области за первый квартал 2026 года. Его подготовила компания «Медиалогия». В пятерку лидеров вошел самарский филиал «Комсомольской правды».

«КП-Самара» заняла в рейтинге четвертую строчку. Индекс цитируемости нашего издания составил 32,7. По сравнению с третьим кварталом 2025 года, когда был опубликован предыдущий список самых цитируемых СМИ региона, самарская «Комсомолка» поднялась на одно место. Подрос и индекс цитируемости. Тогда он был 11,6.

По сравнению с прошлым годом "КП-Самара" поднялась на одну строчку вверх / Фото: скриншот с сайта "Медиалогии"

Напомним, «КП-Самара» регулярно входит в число лучших СМИ региона. Согласно рейтингу за май 2026 года, который представил Дзен, наше издание заняло первое место среди других новостных порталов Самарской области. Мы удерживаем лидерскую позицию в нем уже на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, samara.kp.ru входит в белый список сайтов, которые доступны даже при ограничении мобильного интернета. На нашем портале всегда оперативно публикуются все самые интересные и важные новости региона.

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