Самарцы стали активнее следить за своим здоровьем

Женщины чаще мужчин посещают медлаборатории и сайты клиник / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Жители Самарской области стали внимательнее отслеживать состояние своего здоровья. За год спрос на услуги комплексного обследования организма увеличился в регионе почти на 12%. Такие данные приводят аналитики МегаФона и проекта Индекс.ИНВИТРО.

Согласно исследованию, максимальное число обследований обычно заказывают россияне старше 57 лет. На второй строчке рейтинга — молодежь 26-36 лет, на третьей — люди в возрасте от 37 до 46 лет. При этом чаще всего лаборатории посещают женщины — 65% от общего числа. В Поволжье тоже чаще всего своим здоровьем интересуются женщины 57+.

А вот изучать медицинские сайты в основном предпочитают россияне 35-44 лет. Следом за ними идут молодые люди 18-24 лет. Среди интернет-пользователей, которые интересуются диагностикой, тоже преобладают женщины.

Согласно статистике оператора, чаще всего свое здоровье россияне проверяют в межсезонье. Первая волна приходится на весну, когда люди стремятся компенсировать зимний авитаминоз, а вторая — на осень, когда возрастает сезонная заболеваемость. Также аналитики выяснили, что на сайты российских медорганизаций активно заходят иностранные гости. В 2026 году это были пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда.

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