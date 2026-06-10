Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 13:32

В Самарской области мотоциклист погиб 9 июня в ДТП

Авария произошла вечером в селе Новый Буян в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
От полученных травм самарец погиб на месте Фото: ГУ МВД по Самарской области

От полученных травм самарец погиб на месте Фото: ГУ МВД по Самарской области

В селе Новый Буян Самарской области 43-летний мотоциклист погиб в ДТП. Авария произошла в Красноярском районе в 22:30 на улице Лесхоз. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель не выбрал скорость, которая обеспечивала бы постоянный контроль за движением. В результате он допустил съезд в левый кювет по ходу движения», — рассказали в ведомстве.

За рулем мотоцикла SYCMCC-300 находился 43-летний мужчина. Он двигался по улице Лесхоз в сторону Советской. От полученных травм самарец погиб на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал