В Самарской области мотоциклист погиб 9 июня в ДТП

От полученных травм самарец погиб на месте Фото: ГУ МВД по Самарской области

В селе Новый Буян Самарской области 43-летний мотоциклист погиб в ДТП. Авария произошла в Красноярском районе в 22:30 на улице Лесхоз. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель не выбрал скорость, которая обеспечивала бы постоянный контроль за движением. В результате он допустил съезд в левый кювет по ходу движения», — рассказали в ведомстве.

За рулем мотоцикла SYCMCC-300 находился 43-летний мужчина. Он двигался по улице Лесхоз в сторону Советской. От полученных травм самарец погиб на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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