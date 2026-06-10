В Сызрани нашли пропавшего подростка

В настоящее время юноша передан законному представителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани участковые уполномоченные полиции разыскали пропавшего подростка. Юношу нашли 10 июня примерно в пять часов вечера. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В настоящее время юноша передан законному представителю. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей ребенка», — рассказали в ведомстве.

В полиции поблагодарили за содействие всех неравнодушных людей, представителей СМИ и волонтерских организаций. Обстоятельства случившегося выясняются.

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