В России запустили бесплатный сервис для официальной сдачи квартир в аренду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России появился новый сервис для собственников, которые планируют сдавать жилье в аренду. Он позволяет сделать это официально, без риска штрафов и бюрократических сложностей и при этом бесплатно для владельца недвижимости. Запустил проект Домклик.

По данным авторов проекта, сервис страхует имущество и арендные платежи, помогает оформлять чеки и предоставляет юридическую поддержку при спорах на всем сроке аренды. Также он проверяет будущих жильцов. При задержках платежей со стороны жильца сервис компенсирует арендную плату, а также покрывает простой при смене арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору до 875 тысяч рублей.

«Спрос на аренду жилья остается высоким, но многие собственники сдают квартиры неофициально, опасаясь налоговой отчетности и сложностей с оформлением договоров. Наш сервис помогает владельцу недвижимости легализовать доход, застраховать квартиру, проверить жильца и получать платежи без задержек. При этом услуга для собственника остается бесплатной», - сказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

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