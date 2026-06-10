12 водителей привлекли к административной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции установили и привлекли к ответственности участников стихийных автомобильных гонок. Это произошло 30 мая на улице 2-я Стадионная рядом с медицинским центром. Сигнал о несанкционированных заездах поступил в дежурную часть в 22:00. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Прибывший экипаж установил, что гонки не проводятся. Однако на прилегающей парковке обнаружили три автомобиля. Водители пояснили, что собрались для обсуждения тюнинга и к заездам отношения не имеют», — рассказали в ведомстве.

В Самаре задержали участников стихийных гонок у медицинского центра Видео: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские привлекли к ответственности владельца иномарки и «ВАЗ-2109» за отсутствие страховки, а водителя «ВАЗ-2112» — за неисправности. Позже анализ камер «Безопасный город» позволил установить личности 17 участников. В итоге 12 водителей привлекли к административной ответственности. На них составили 29 протоколов на общую сумму около 70 тысяч рублей.

Еще пять зрителей нарушений не допустили. С каждым провели профилактические беседы. Сейчас полиция проверяет действия трех мужчин 23 лет, 25 лет и 37 лет на предмет состава преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал