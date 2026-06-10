Более половины жителей Самары не боятся за свою работу

Женщины чаще мужчин боятся недооцененности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство трудоустроенных жителей Самары чувствуют себя на работе уверенно. 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с трудовой деятельностью. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие работающие горожане.

«На первом месте среди тревог самарцев — риск увольнения (13%). Второе место заняла боязнь низкой зарплаты и недооцененности труда (11%), третье — страх потерять востребованность как специалист (9%)», — сообщили аналитики.

При этом женщины чаще волнуются из за уровня оплаты и признания заслуг, а мужчины сильнее переживают о потере работы, неопределенности и возможном обмане со стороны работодателя.

5% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — переживают из за общей нестабильности или сомнений в собственных силах. Опасения насчет банкротства компании, задержек выплат и отсутствия роста в карьере озвучили по 2% самарцев. Другие фобии — боязнь коллектива, выгорание, перегрузки, обман, перемены — отмечают по 1%.

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