В Самаре утилизировали 99 старых трамваев

В Самаре заменили почти 2/3 трамваев Фото: администрация Самары

В Самаре утилизируют трамваи «Татра Т3» со 100% износом. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» уже отправило на переработку 99 старых вагонов. До конца 2026 года планируется утилизировать еще 35 трамваев. Об этом сообщили в администрации Самары.

«На первом этапе сотрудники сливают технические жидкости, демонтируют пантографы, двери, проводку, двигатели, сиденья и валидаторы», — говорится в сообщении.

На резку кузова одного трамвая уходит до полутора дней. Часть материалов отправят на полигоны, металл сдадут на переработку. Рабочие запчасти сохранят для ремонта старого подвижного состава. За полтора года в Самаре заменили почти 2/3 трамваев. Сейчас пассажиров обслуживают 71 «Львенок» и 3 «Витязя-М».

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