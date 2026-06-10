Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 17:23

В Самарской области столкнулись фуры Mercedes Actros и SITRAK

В Самарской области один из водителей фуры попал в больницу, второй не пострадал
Елизавета ЖИРНОВА
Проводили аварийно-спасательные работы Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Проводили аварийно-спасательные работы Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух грузовиков. Авария случилась 10 июня в Сызранском районе в 18:18 на 884 километре трассы. Столкнулись Mercedes Actros и SITRAK с деревянными паллетами. Водитель SITRAK пострадал, его госпитализировали в ЦГРБ Сызрани. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Они проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации и отключение аккумуляторов», — рассказали в ведомстве.

Водитель Mercedes Actros не пострадал. На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал