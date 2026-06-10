В Самарской области столкнулись фуры Mercedes Actros и SITRAK

Проводили аварийно-спасательные работы Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух грузовиков. Авария случилась 10 июня в Сызранском районе в 18:18 на 884 километре трассы. Столкнулись Mercedes Actros и SITRAK с деревянными паллетами. Водитель SITRAK пострадал, его госпитализировали в ЦГРБ Сызрани. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Они проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации и отключение аккумуляторов», — рассказали в ведомстве.

Водитель Mercedes Actros не пострадал. На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

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