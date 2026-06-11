В Самаре в новом микрорайоне построят школу, садик и ФОК

По итогам проверки застройщикам дали ряд поручений Фото: канал МАКС Ивана Носкова

В Самаре продолжается развитие нового микрорайона рядом с ЖК «Амград». Власти проинспектировали строительство дороги, детского сада, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Детский сад на 330 мест уже начали строить, сейчас идет подготовка котлована.Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАКС.

«В новом микрорайоне очень много детей. Судя по количеству молодых семей, будет еще больше. Поэтому здесь остро необходимы социальные объекты и комфортные транспортные развязки. Строительная компания должна в этом году защитить проект школы. Ее вместимость — не менее 1,5 тысячи человек», — отметил глава города.

В 2023 году в микрорайоне остановили строительство магистральной дороги длиной 700 метров, по ошибки в проектировании. Рядом прокладывают еще одну дорогу, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую. Ее готовность — более 20%. ФОК перенесли за периметр жилой застройки. Это позволило сохранить дворовую зону с детскими площадками и парковками. По итогам проверки застройщикам дали ряд поручений.

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