В Самарской области выросла популярность девайсов для умного дома

Чаще всего девайсами для умного дома пользуются жители Похвистнева, Жигулевска и Нефтегорска / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Жители Самарской области стали больше интересоваться устройствами для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких гаджетов увеличился на 17%, сообщают аналитики МегаФона.

По данным оператора, чаще всего девайсами для умного дома пользуются жители Похвистнева, Жигулевска и Нефтегорска. Также домашние процессы активно автоматизируют в Сызрани и Кинеле. Среди сельской местности в лидерах Красный Яр, Подстепки, Новосемейкино, Волжский и Безенчук.

Среди пользователей гаджетов для умного дома преобладают люди от 35 до 44 лет, на втором месте — абоненты от 45 до 54 лет, на третьем — жители от 55 до 64 лет. При этом мужчины пользуются цифровыми помощниками в три раза чаще женщин.

«За год потребление интернет-трафика в сегменте умных устройств увеличилось на 17%. Чтобы техника стабильно работала в еще большем количестве населенных пунктов региона, мы расширяем покрытие сети LTE, в частности используя низкочастотные диапазоны», — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

С начала 2026 года оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в 50 поселениях 22 районов Самарской области. Больше всего телеком-объектов обновили в Ставропольском, Красноярском и Похвистневском районах.

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