5-ю и 6-ю очереди набережной Волги в Самаре хотят построить к 2036 году

Цель проекта – создание современной набережной и прилегающих территорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре к 2036 году планируют построить 5-ю и 6-ю очереди набережной Волги. Эти планы включены в стратегию социально-экономического развития города до 2036 года в рамках проекта «Город на Волге».

«Цель – создание современной набережной и прилегающих территорий, эффективно интегрирующих Волгу в городскую среду», – говорится в документе.

В рамках проекта планируется содействовать благоустройству стрелки рек Самара и Волга, ранее сообщалось, что здесь хотят разбить ландшафтный парк. Власти хотят разработать программы зимнего использования набережной, организовать системный контроль за состоянием водных ресурсов и выполнить другие мероприятия, чтобы преобразить набережную.

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