Иван Носков: «Платные парковки начинаем поэтапно вводить в Самаре»

Первые платные парковки появятся не раньше осени. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В 2026 году в Самаре начинается поэтапное введение платных парковочных мест. Первые 2000 разместят в исторической части города. Об этом сообщил мэр Иван Носков в своем канале МАХ.

«Самара – это мегаполис с высоким трафиком личного и туристического транспорта. Мы изучили опыт других миллионников, график работы, тарифы, льготы, удобство платежей. Система платных парковок много лет существует во многих городах, ее эффективность подтверждена статистикой и наблюдениями. Так, пробки снижаются на 15-20%, растет скорость общественного транспорта, увеличивается доступность парковочных мест в центре», – написал глава города.

Первые платные парковки появятся не раньше осени вдоль набережной от улицы Максима Горького и Волжского проспекта и дальше будут размещаться вверх до улицы Молодогвардейской. В ближайшее время планируется определить подрядчика для выполнения работ.

Парковки будут бесплатными с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Льготные тарифы предусмотрят для лиц с ОВЗ, многодетных, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, СВО и др. Первые 15 минут сделают бесплатными для всех. Стоимость часа уже известна, она составит 85 рублей. Способы оплаты: QR-код, приложение, СМС, абонемент, отсроченный платеж.

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