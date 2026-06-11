В Самаре проводят экологическую акцию и поддерживают участников СВО

Участники акции приносят макулатуру, алюминий, стекло, старую бытовую технику. Фото: пресс-слуба «ЕР»

В Самаре проходит масштабная эколого-патриотическая акция «Экопатриот», инициатором которой является депутат Самарской губдумы, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Живайкин. Акция стартовала 15 мая в Советском районе, а сейчас проходит и на других территориях. На этой неделе экомобиль находился в Промышленном районе.

«Несут все: макулатуру, алюминий, стекло, старую бытовую технику. Ребятишки тянут пакеты, взрослые помогают, волонтеры откликаются всем, кому нужно донести крупногабаритную технику», – рассказал Александр Живайкин.

Вторсырье, которое приносят самарцы, оценивают по рыночным ценам. После этого у участников акции есть выбор: получить 50% от стоимости сданного вторсырья или направить все деньги на поддержку участников СВО. Пока ни один человек не попросил деньги, все собранные средства направят на покупку беспилотников для бойцов.

На следующей неделе грузовчик «Экопатриота» снова будет колесить по Промышленному району. С 17.00 до 20.00 15 июня его можно будет найти на Ставропольской, 74б и Нагорной, 11, 16 июня - на Ново-Садовой, 250, 17 июня - на Физкультурной, 129, а 18 июня - на Георгия Димитрова, 98.

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