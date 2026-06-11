Театрализованный квест в тематике «Острова сокровищ» проведут в Самаре 12 июня

Квест проведут в преддверии премьеры мюзикла "Остров сокровищ". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня 2026 года, в Самаре пройдет необычное мероприятие для любителей приключений. В городе устроят театрализованный квест «Курс капитана» (12+). Он пройдет в тематике «Острова сокровищ». Об этом сообщает пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

«Участники могут встретиться с настоящими пиратами и получить задания. Во время квеста они ищут специальный шифр, который впоследствии поможет им разгадать главную загадку — лозунг, который нужно произнести на финальной точке. Квест знакомит участников с территорией рядом с театром. Можно посетить два сквера, увидеть бронзового Шостаковича и рассмотреть фасад, на который часто никто не обращает внимания», — рассказали «КП-Самара» организаторы.

Участникам квеста предстоит выполнять пиратские задания и искать специальный шифр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники смогут не только отлично провести время, но и первыми прочувствовать настроение будущей премьеры. Квест пройдет в 14:00 и 17:00 12 июня. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе театра в ВК.

Что касается самого мюзикла, то премьерный показ намечен на 18:30 26 июня. Он был создан по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» специально для Шостакович Опера Балет. Зрителей ждет настоящее морское путешествие с красочными декорациями и яркими костюмами. Музыкальным руководителем спектакля выступает Евгений Хохлов, дирижером-постановщиком — Алишер Бабаев, режиссером-постановщиком — Филипп Разенков, а художником-постановщиком, художником по костюмам — Елисей Шепелев. Премьерные показы мюзикла также состоятся 27 и 28 июня в 12:00.

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