Депутаты городской Думы оценили работу детских лагерей

Депутаты проинспектировали три детских лагеря Самары разной направленности. Фото: пресс-служба Думы г.о.Самары

Первая летняя смена стартовала с началом июня, и депутаты городской Думы выехали с проверкой в оздоровительные центры. Всего этим летом в Самаре работают 13 лагерей, в том числе возобновивший после долгого перерыва работу «Орлёнок» в поселке Прибрежный.

Осмотр начали с «Волжского Артека», которому этим летом исполняется 80 лет. Здесь сохраняются добрые традиции: в конце каждой смены дети собираются у костра, поют песни под гитару и делятся впечатлениями. Депутаты отметили новые душевые, отремонтированную площадку ГТО и новое модульное здание. В этом году лагерь примет за лето почти полторы тысячи детей.

Второй точкой стал спортивно-оздоровительный центр «Олимп» - еще один лагерь с большой историей. Первые корпуса были построены в 1958 году. Сейчас здесь проводят лето 250 юных фигуристов, баскетболистов, футболистов и борцов. Депутаты и общественники оценили состояние тренировочных баз и столовой. Руководство анонсировало строительство бассейна, новых жилых корпусов и спортплощадок.

Третий лагерь - круглогодичный центр «Золотая рыбка». Его смена «3Д пространство: думай, делай, достигай» объединяет техническое и художественное творчество. В день визита депутаты увидели военно-патриотическую игру «Зарница», а накануне дети писали Пушкинский диктант. Питание везде строго контролируется: закупки у проверенных поставщиков, ежедневные проверки качества.

«Мы видим, что в тех лагерях, которые мы с коллегами посетили, очень много активностей – и спортивных, и творческих, пребывание здесь комфортное, а расписание насыщенное, - отметил председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов. - Дети должны с пользой для здоровья проводить каникулы и набираться сил для учебы в следующем классе».

Он также обратил внимание, что вожатыми становятся студенты педагогического университета, для них это хорошая практика и опыт, который точно пригодится в дальнейшей работе.

«Сегодня многие вспомнили свое пионерское детство, - подвел итог председатель комитета по образованию, соцвопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев. - У наших детей таких возможностей больше, многие центры работают круглогодично, и хотелось бы, чтобы на такой режим работы перешли все детские лагеря. На ближайшее время есть четкий план по улучшению инфраструктуры лагерей, потому что есть спрос родителей и детей».