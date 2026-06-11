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НовостиОбщество11 июня 2026 10:24

На станции Кряж в Самарской области встали поезда из-за отключения напряжения

Движение приостановили на перегоне между станциями Кряж и Липяги в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
Восстановительные работы уже ведутся

Восстановительные работы уже ведутся

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня на станции Кряж в Самарской области отключилось напряжение контактной сети. Из-за этого на перегоне станций Кряж — Липяги приостановили движение поездов. Восстановительные работы уже ведутся, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в утреннее время на станции Кряж произошло аварийное отключение напряжения контактной сети», — рассказали в ведомстве.

Выполнение работ по возобновлению движения и соблюдение прав пассажиров контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура. Когда поезда пойдут по графику, пока не сообщается.

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