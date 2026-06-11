В Самаре накажут риелтора за вымогательство квартиры и нападение на полицейских

Он оформил жилье стоимостью 3,7 миллиона рублей на своего сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В мае 2025 года мужчина, занимаясь риелторской деятельностью, взялся оформить сделку по продаже квартиры знакомого. Он оформил жилье стоимостью 3,7 миллиона рублей на своего сына, а бывшему владельцу передал только 500 тысяч рублей. После этого мужчина проник в квартиру к знакомому и его супруге, потребовал вернуть полученные деньги и подписать документы о полном расчете», — рассказали в следственном управлении.

По версии следствия, риелтор не выпускал супругов из квартиры, угрожал им ножницами и требовал подчиниться. Пострадавшим удалось позвонить в экстренную службу. Прибывших полицейских мужчина встретил с сопротивлением, но его задержали. Суд отправил самарца под стражу. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал