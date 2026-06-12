Проект баскетбольного комплекса в Самаре прошел экспертизу

Комплекс планируют построить через год. Фото: минстрой Самарской области

В Промышленном районе Самары появится новый спортивный объект. Речь идет о баскетбольном комплексе, который разместят на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская. Ранее власти искали подрядчика на этот объект. «КП-Самара» выяснила, на каком этапе находится этот объект. Управление капстроительства Самарской области выступило заказчиков на выполнение проектных и изыскательских работ.

«Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной и сметной документации», – ответила пресс-служба администрации Самары в ответ на запрос «Комсомолки».

Документы передали в УКС, подрядчик для строительства определен. К работам он планирует приступить не позже 1 июля, а завершить работы – до 31 июля 2027 года. Стоимость проекта превышает 200 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал