Дорогу в микрорайоне Орловский в Самаре построят в 2027-2028 годах

На дорогу в микрорайоне Орловский в бюджете запланированы более 103 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появилась новая дата старта строительства дороги в микрорайоне Орловский в Самаре. Напомним, что участки там, в том числе, выдавали многодетным семьям. Власти занимаются документальным оформлением участков, по которым должна пройти дорога – всего их 85. Как сообщили «КП-Самара» в мэрии, заключено 69 договоров мены, а в отношении 68 участков право собственности уже перешло к администрации. Еще по нескольким участкам готовят документы, два собственника отказались менять участки, а еще семь пока не дали согласие.

«После осуществления мены земельных участков будут проведены мероприятия по изъятию образуемых земельных участков, необходимых для проектирования и строительства автомобильных дорог», – говорится в ответе пресс-службы администрации Самары на запрос «Комсомолки».

Кроме того, еще 26 земельных участков отведены под строительство дороги. Начать работы планируют в 2027 году, а завершить – в 2028 году. На дорогу в микрорайоне Орловский в бюджете запланированы более 103 миллионов рублей, в том числе 15 миллионов – на 2027 год, а еще свыше 88 миллионов – на 2028 год. Ранее строительство планировали на 2025 и 2026 годы, но теперь сроки перенесли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал