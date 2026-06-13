Восемь спортивных площадок установят во дворах школ Самары в 2026 году

В четырех школах установят площадки ГТО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в восьми школах Самары появятся новые спортивные площадки во дворах. Как сообщили «КП-Самара» в мэрии, на территориях образовательных учреждений появятся площадки для подготовки к сдаче норм ГТО и универсальные спортивные площадки с полимерным покрытием.

Площадки ГТО появятся в школах №80, №153, №77 и №87, а универсальные площадки с полимерным покрытием – в школах №36, №103, №76 и №119.

«Также будет проведен комплексный капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школ №36, №167, №70, на территории лицея «Созвездие» №131 и дошкольного отделения школы №35», – говорится в ответе мэрии на запрос «КП-Самара».

На эти цели выделят более 48 миллионов рублей.

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