В Самарской области пассажиры пожаловались на маршрут № 396

По итогам проверки перевозчику подготовили рекомендации Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области проверили работу маршрута № 396, который связывает поселок Петра Дубрава и микрорайон Кошелев Парк с Самарой. Пассажиры пожаловались на неточное соблюдение расписания и сбои в интервалах движения. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.

«В течение нескольких дней сотрудники минтранса совместно с депутатами и общественниками оценивали расписание, наполняемость автобусов, чистоту в салонах и культуру общения с пассажирами. В ходе проверки пообщались с людьми. Они пожаловались на неточное следование графику движения и несоблюдение интервалов», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки перевозчику подготовили рекомендации. Удобный транспорт особенно важен для жителей удаленных спальных районов. Ведомство продолжит следить за выполнением поручений. Также сотрудники проверили маршруты № 480, 67 и 87 — там нарушений не нашли.

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